Диана Арбенина представила новый трек
8 июня 202302:23
Торжественная церемония награждения Национальной премии интернет-контента состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает ТАСС.
Исполнительница музыкального коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина представила зрителям новую песню «Один» из готовящегося альбома. На церемонии также представили новую композицию «Возрождение» продюсера Максима Фадеева.
Ранее Арбенина перенесла начало июньского тура из-за состояния здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru