Диана Арбенина представила новый трек

Торжественная церемония награждения Национальной премии интернет-контента состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, сообщает ТАСС.

Арбенина призвала СМИ не распространять фейки о её деятельности

Исполнительница музыкального коллектива «Ночные снайперы» Диана Арбенина представила зрителям новую песню «Один» из готовящегося альбома. На церемонии также представили новую композицию «Возрождение» продюсера Максима Фадеева.

Ранее Арбенина перенесла начало июньского тура из-за состояния здоровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:МузыкантыДиана Арбенина

Горячие новости

Все новости

партнеры