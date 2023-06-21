Арбенина назвала имя специального гостя юбилейного концерта «Ночных Снайперов»

Она рассказал, что впервые встретилась с певцом на препати телеканала «Муз-ТВ», а затем их свели вместе в рамках шоу «Битва поколений», где они пели песни друг друга.

По словам Арбениной, Иван - это «крепкий и закалённый мальчик с сердцем романтика», который подарил ей её же песню «31 весна», очищенную «от бремени 25 лет».

«Я очень хочу, чтобы вы всё это услышали 8-го июля на стадионе «Спартак». Услышали и влюбились в него заново!», – заключила певица.

Ранее Арбенина в эфире «Авторадио» заявила, что в конце мая получила травму позвоночника из-за черешни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

