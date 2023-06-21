Арбенина назвала имя специального гостя юбилейного концерта «Ночных Снайперов»
Лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина в своём Telegram-канале заявила, что специальным гостем на концерте в честь 30-летия группы станет исполнитель Иван Дмитриенко.
Она рассказал, что впервые встретилась с певцом на препати телеканала «Муз-ТВ», а затем их свели вместе в рамках шоу «Битва поколений», где они пели песни друг друга.
По словам Арбениной, Иван - это «крепкий и закалённый мальчик с сердцем романтика», который подарил ей её же песню «31 весна», очищенную «от бремени 25 лет».
«Я очень хочу, чтобы вы всё это услышали 8-го июля на стадионе «Спартак». Услышали и влюбились в него заново!», – заключила певица.
Ранее Арбенина в эфире «Авторадио» заявила, что в конце мая получила травму позвоночника из-за черешни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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