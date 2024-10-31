Группа «Ночные Снайперы» анонсировала новый альбом
Новый альбом группы «Ночные Снайперы» выйдет в марте 2025 года. Об этом в своём Telegram-канале заявила лидер коллектива Диана Арбенина!
Она отметила, что работает над новой пластинкой с людьми, которые понимают её музыку и её саму.
«Альбом будет о любви... Я думаю, что это будет самая неожиданная работа, которая была у меня за эти 30 лет», - заключила Арбенина.
Первым синглом с нового студийного релиза стала представленная в сентябре песня «Не смотри на меня».
Ранее Юрий Шевчук заявил, что группа «ДДТ» может выпустить новый альбом к весне 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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