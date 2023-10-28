Apple использовала в рекламе iPhone песню музыкантов из Тывы
28 октября 202319:16
В рекламном ролике компании Apple звучит голос рок-звезды из Сибири, пишет издание Катунь24.
В частности, в рекламе iPhone 15 Pro звучит песня народного артиста Республики Тыва Альберта Кувезина, который является мастером горлового пения.
Журналисты из The Wall Street Journal пообщались с Кувезиным, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер «Джона Уика» снимет ремейк «Горца» с Генри Кавиллом
- Apple использовала в рекламе iPhone песню музыкантов из Тывы
- За границей Максим Галкин начал петь песни Цоя и Шатунова
- Золото и нефть резко подорожали на фоне конфликта на Ближнем Востоке
- Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова
- Даниил Медведев стал финалистом теннисного турнира в Вене
- СМИ: в наземной операции Израиля участвовали пять тысяч военных из США
- В ДТП с автобусом на севере Египта погибли 32 человека и более 60 пострадали
- «Вагнер» сливается с «Ахмат». СВО по новому кругу
- Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru