Apple использовала в рекламе iPhone песню музыкантов из Тывы

В рекламном ролике компании Apple звучит голос рок-звезды из Сибири, пишет издание Катунь24.

Певец SHAMAN заявил, что в песне «Встанем» он продолжает цитату Александра Невского

В частности, в рекламе iPhone 15 Pro звучит песня народного артиста Республики Тыва Альберта Кувезина, который является мастером горлового пения.

Журналисты из The Wall Street Journal пообщались с Кувезиным, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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