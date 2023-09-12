Певец SHAMAN заявил, что в песне «Встанем» он продолжает цитату Александра Невского

Дронов отметил, что слова из его песни «Встанем» разместили на постаменте, так как они продолжают цитату русского полководца.

Памятник князю Александру Невскому с выгравированными словами из песни «Встанем» исполнителя SHAMAN появился в Липецке. Отмечается, что на табличке, установленной на монументе, процитированы строки: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца» без указания автора.

Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде», а фраза в песне продолжает: «И правда — за нами», указал певец.

Ранее в Нидерландах перед музеем свободы в Грусбеке на российском танке нарисовали символ Z в поддержку спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

