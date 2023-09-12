Певец SHAMAN заявил, что в песне «Встанем» он продолжает цитату Александра Невского
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал выгравированные слова своей песни на памятнике князю Александру Невскому.
Дронов отметил, что слова из его песни «Встанем» разместили на постаменте, так как они продолжают цитату русского полководца.
Памятник князю Александру Невскому с выгравированными словами из песни «Встанем» исполнителя SHAMAN появился в Липецке. Отмечается, что на табличке, установленной на монументе, процитированы строки: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца» без указания автора.
Невский сказал: «Не в силе Бог, а в правде», а фраза в песне продолжает: «И правда — за нами», указал певец.
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