«Ранена, но жива...»: Анжелика Агурбаш представила новую песню об уходящей любви
После долгого творческого перерыва Анжелика Агурбаш приступила к записи нового альбома «Теряя Любовь» и подготовке концертной программы, которую представит уже осенью этого года. А сегодня певица презентовала свою новую песню «Ранена, но жива…»
Анжелика Агурбаш рассказала в эфире НСН, кому она посвятила новую композицию.
«Когда ты ранен в самое сердце той самой, твоей, такой родной и настоящей, и такой беспощадно жестокой, покидающей тебя любовью.... Это третий сингл из моего нового альбома, он уже на всех музыкальных площадках. Очень дорогая моему сердцу песня, написанная Димой Лореном, дарящая надежду и свет на новую жизнь без боли, страха, сомнений и переживаний. Песня, разрывающая душу и дарящая надежду и свет тем, кто борется с невыносимой болью, беспощадно ранящей, и тихо покидающей любовью», - отметила певица.
Ранее «Иванушки International» признались, что устали друг от друга, сообщил Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ранена, но жива...»: Анжелика Агурбаш представила новую песню об уходящей любви
- Алаудинов назвал обстановку в Курской области подконтрольной российским военным
- В МИД РФ призвали Армению не передавать в школы искажающий историю учебник
- В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет
- Алибасов заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни
- «Газпром» сохраняет максимальный уровень транзита газа через Украину в Европу
- Курорт Алушта в Крыму остался без электричества
- ВС России уничтожили антенны Starlink в Херсонской области
- Блогер Гусейн Гасанов погасил многомиллионный долг перед ФНС
- Новым премьером Таиланда избрана Пхетхонгтхан Чинават
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru