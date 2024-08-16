«Ранена, но жива...»: Анжелика Агурбаш представила новую песню об уходящей любви

После долгого творческого перерыва Анжелика Агурбаш приступила к записи нового альбома «Теряя Любовь» и подготовке концертной программы, которую представит уже осенью этого года. А сегодня певица презентовала свою новую песню «Ранена, но жива…»

Анжелика Агурбаш рассказала в эфире НСН, кому она посвятила новую композицию.

«Когда ты ранен в самое сердце той самой, твоей, такой родной и настоящей, и такой беспощадно жестокой, покидающей тебя любовью.... Это третий сингл из моего нового альбома, он уже на всех музыкальных площадках. Очень дорогая моему сердцу песня, написанная Димой Лореном, дарящая надежду и свет на новую жизнь без боли, страха, сомнений и переживаний. Песня, разрывающая душу и дарящая надежду и свет тем, кто борется с невыносимой болью, беспощадно ранящей, и тихо покидающей любовью», - отметила певица.

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