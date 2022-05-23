В 90 лет умер создатель космических кораблей для «Звездных войн»

До этого Кантуэлл разработал фотоэффекты для ленты Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», а также придумал некоторые диалоги в фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего вида».

Прежде чем начать карьеру в Голливуде Кантуэлл разрабатывал образовательные программы для НАСА.

