В 90 лет умер создатель космических кораблей для «Звездных войн»
Создатель дизайна космических кораблей для киносаги «Звездные войны» Колин Кантуэлл скончался в США. ему было 90 лет. Как сообщает издание Deadline, умер компьютерный дизайнер и создатель спецэффектов в своем доме в штате Колорадо.
Кантуэлл придумал модели летающих объектов, которые используются в оригинальной трилогии «Звездных войн» (1977-83).
До этого Кантуэлл разработал фотоэффекты для ленты Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», а также придумал некоторые диалоги в фильме Стивена Спилберга «Близкие контакты третьего вида».
Прежде чем начать карьеру в Голливуде Кантуэлл разрабатывал образовательные программы для НАСА.
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