«Ароматы напрямую связаны с джазовой музыкой, потому что это всегда изысканность, это всегда роскошь и изобилие. Я обожаю джаз, обожаю Радио JAZZ уже очень много лет, я очень обрадовалась, что меня пригласили на презентацию. В машине у меня практически всегда играет Радио JAZZ. Моя творческая карьера была напрямую связана с музыкой, мы очень много выбирали программ. У нас даже была программа с партнером под "Take Five" - это очень известное джазовое произведение. Мы были большие любители джаза, хотя это специфическая музыка для фигурного катания. Но мы попробовали, получилась очень симпатичная программа. Я с джазом не на "ты" ни в коем случае, но очень влюблена», — призналась она.

По ее словам, джаз не может быть музыкой для всех, но сегодня много разных форматов на любой вкус, а молодежь активно интересуется этим жанром.

«Из современных музыкантов я не могу не назвать Игоря Бутмана, Алексея Козлова. Молодые современные исполнители мне, конечно, очень нравятся, но все равно я очень люблю Эллу Фицджеральд, Фрэнк Синатра очень близок мне, люблю всех, кто был в те годы. Эти люди сделали такую красоту, которую до сих пор повторить очень сложно. Сегодня форматы разные, для тех, кому сложно такую музыку слушать, придуман Smooth Jazz, более смягченный, с более понятными словами. Конечно, непрофессионалам джазовую импровизацию долго слушать невозможно, это тяжело. Но молодежь сегодня активно играет джаз, значит, все в порядке», — подытожила она.

Ранее народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в интервью НСН раскрыл секрет создания своей программы на Радио JAZZ «Фонограф джаз».

