Сергей Жилин раскрыл секреты создания «народной» программы на Радио JAZZ
Сергей Жилин заявил НСН, что разбираться в джазе слушатель не должен, поэтому его программа нацелена на широкую «непрофессиональную» аудиторию.
Народный артист России, пианист, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин в интервью НСН раскрыл секрет создания своей программы на Радио JAZZ «Фонограф джаз».
7 октября в галерее «Другое Дело» прошла торжественная презентация линейки интерьерных ароматов от Радио JAZZ 89.1 FM. Организаторы показали аромадиффузор, интерьерный спрей, ароматическое саше лимитированной серии. Аромат создан в коллаборации с премиальным брендом парфюмерии и косметики «Perfumes Stories».
«Это здорово, что джаз все больше идет в массы и становится массовой культурой, которой он всегда был и должен быть. Что касается нашей программы, задумка была сделать программу такой, чтобы она не представлялась какой-то специальной и сложно вдумчивой, чтобы в нее надо было входить специально. Она делалась для народа, для широкого потребителя, для людей. Когда мы, например, смотрим киношедевры, мы же не думаем, как Аль Пачино двинул рукой или ногой, посмотрел, как он танцевал, мы просто воспринимаем то, что мы видим. Как он этого добивается, сколько он времени потратил, чтобы так входить в образ и выходить, мы не знаем. И в музыке никто не должен ни в чем разбираться, ее нужно просто слушать и воспринимать. Важно то, насколько эта музыка цепляет», - отметил он.
А рубрику программы с отсылкой к поп-музыке он назвал «пощечиной» для некоторых современных музыкантов.
«Это и была наша задача. Программа идет по пятницам и воскресеньям, состоит из трех рубрик. Первая рубрика – это «Джаз — основа поп-музыки», это пощечина, можно сказать, тем товарищам-попсовикам, которые выучили два аккорда. Все-таки настоящая музыка создана из джаза, все соткано из джаза, это базис. Вторая рубрика – собственно джазовая музыка, третья рубрика – это уже то, что имеет отношение к моему коллективу, которому 43 года», - рассказал он.
Народный артист России, джазмен Игорь Бутман ранее сообщил, что готовит новую совместную премьеру с Шаманом, которую представит 27 октября на концерте в Кремлевском дворце, приуроченном к его 65-летию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дети Овечкина объявили его выход на лед перед игрой с «Питтсбургом»
- МИД: Россия покинула Рамсарскую конвенцию из-за давления Запада
- Сергей Жилин раскрыл секреты создания «народной» программы на Радио JAZZ
- Израиль закроет консульство Британии в Иерусалиме
- СМИ: Япония может разрешить ввоз в страну ядерного оружия
- СМИ: Красная икра к Новому году подорожает до 40 тысяч рублей
- Сотрудникам «Бургер Кинга» в Петербурге выдали памятки о действиях при атаке БПЛА
- Наличные стали самым популярным способом хранения сбережений у россиян
- В Энгельсе призвали к отставке вице-губернатора за снижение выплаты семьям погибших бойцов
- ФНС нашла 8 млн россиян, которые уклоняются от налогов