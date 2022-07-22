AnacondaZ объяснили отмену концерта в Екатеринбурге решением МВД

В конце июня был отменен концерт Anacondaz в Москве. Ранее музыканты этой группы выступали против спецоперации на Украине.

Музыкальный критик, журналист Илья Легостаев на июльской пресс-конференции в НСН поддержал идею промоутеров запретить артистам делать политические заявления со сцены. По его мнению, это даст возможность выступать артистам из так называемого «черного списка».

