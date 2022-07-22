AnacondaZ объяснили отмену концерта в Екатеринбурге решением МВД
Группа AnacondaZ подтвердила, что запланированный на 22 июля ее концерт в Екатеринбурге отменен.
«Привет, Екатеринбург и пока. Концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или каких-то еще сказочных инстанциях, а сегодня концерта не будет. Такие пирожки, нет повода радоваться, но и грустить», - говорится в видеообращении музыкантов в Telegram.
В конце июня был отменен концерт Anacondaz в Москве. Ранее музыканты этой группы выступали против спецоперации на Украине.
Музыкальный критик, журналист Илья Легостаев на июльской пресс-конференции в НСН поддержал идею промоутеров запретить артистам делать политические заявления со сцены. По его мнению, это даст возможность выступать артистам из так называемого «черного списка».
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