AnacondaZ объяснили отмену концерта в Екатеринбурге решением МВД

Группа AnacondaZ подтвердила, что запланированный на 22 июля ее концерт в Екатеринбурге отменен.

«Привет, Екатеринбург и пока. Концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или каких-то еще сказочных инстанциях, а сегодня концерта не будет. Такие пирожки, нет повода радоваться, но и грустить», - говорится в видеообращении музыкантов в Telegram.

«Круг неугодных»: Марголис верит в возрождение распущенных «Тараканов!»

В конце июня был отменен концерт Anacondaz в Москве. Ранее музыканты этой группы выступали против спецоперации на Украине.

Музыкальный критик, журналист Илья Легостаев на июльской пресс-конференции в НСН поддержал идею промоутеров запретить артистам делать политические заявления со сцены. По его мнению, это даст возможность выступать артистам из так называемого «черного списка».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из социальных сетей группы
ТЕГИ:КонцертЕкатеринбургМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры