Американский рэпер Tyga выступит в России
27 марта 202513:57
Американский рэпер Tyga выступит в Москве, сообщили НСН организаторы.
Выступление запланировано на 31 мая на «ЦСКА Арене».
На сегодняшний день стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей.
Ранее генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала НСН, что американский рэпер Offset уже бывал в России, и с удовольствием выступит в Москве в апреле. Напомним, легендарный хип-хоп исполнитель и участник культового трио Migos выступит в столичном MTC Live Hall 18 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru