Amatory привезли на «Нашествие» нового вокалиста

Группа Amatory приехала на юбилейный фестиваль «Нашествие» с новым вокалистом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал барабанщик группы Даниил Светлов.

«Весь сет-лист достаточно гармоничный – из новых и старых треков. Ну и мы подготовили нового вокалиста. Сегодня у него будет широкомасштабная премьера», - сказал музыкант.

Ранее в пресс-центре НСН Светлана Сурганова рассказала, почему в последнее время ее очень просто довести до слез и какую роль в том это играет ее мама.

