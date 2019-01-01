Amatory привезли на «Нашествие» нового вокалиста
Барабанщик группы Amatory Даниил Светлов рассказал в пресс-центре НСН, с чем коллектив приехал на фестиваль.
Группа Amatory приехала на юбилейный фестиваль «Нашествие» с новым вокалистом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал барабанщик группы Даниил Светлов.
«Весь сет-лист достаточно гармоничный – из новых и старых треков. Ну и мы подготовили нового вокалиста. Сегодня у него будет широкомасштабная премьера», - сказал музыкант.
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