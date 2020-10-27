В России призвали закрыть шоу «Голос» из-за скандалов
Партия «Коммунисты России» призвала закрыть шоу «Голос» на Первом канале, передает АГН «Москва».
Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что партия направила в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть проект и создать другую программу, изменив принципы отбора конкурсантов и жюри и привлекая к отбору общественность, «далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса».
Сурайкин отметил, что призерами конкурса становятся только «блатные детки». «История с дочкой ведущего Будникова стала последней каплей. «Звездные» родители потеряли стыд и совесть, проталкивают своих деток, ни на что не обращая внимания!» - заявил он.
Как напоминают Невские новости, выступление на шоу дочери телеведущего Романа Будникова вызвало новый скандал - все судьи повернулись к ней после того, как она начала петь, хотя зрители назвали выступление бездарным.
Ранее в апреле прошлого года из-за победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился настоящий скандал. В связи с этим Первый канал провел расследование, отменил итоги голосования и провел новый финал, в котором победителями были признаны все юные участники решающего тура, включая Микеллу Абрамову.
Кроме того, как отмечает НСН, компания Group-IB опубликовала итоговый отчёт с исследованием зрительского голосования в финале программы «Голос.Дети». Об этом сообщает АГН Москва. В документе подтверждаются сделанные ранее выводы о накрутке голосов в пользу участницы шоу, дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
В компании отметили, что в финале шоу за Абрамову поступало до 300 голосов в секунду. По словам специалистов компании, подобный разрыв в голосах выходит за рамки статистической погрешности.
Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, подчеркнув, что делала это в том количестве, которое разрешалось правилами канала. По словам Алсу, в рамках голосования, которое было аукционом, голоса покупали все.
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