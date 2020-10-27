В России призвали закрыть шоу «Голос» из-за скандалов

Партия «Коммунисты России» призвала закрыть шоу «Голос» на Первом канале, передает АГН «Москва».

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что партия направила в дирекцию Первого канала обращение с призывом закрыть проект и создать другую программу, изменив принципы отбора конкурсантов и жюри и привлекая к отбору общественность, «далекую от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса».

Сурайкин отметил, что призерами конкурса становятся только «блатные детки». «История с дочкой ведущего Будникова стала последней каплей. «Звездные» родители потеряли стыд и совесть, проталкивают своих деток, ни на что не обращая внимания!» - заявил он.

Как напоминают Невские новости, выступление на шоу дочери телеведущего Романа Будникова вызвало новый скандал - все судьи повернулись к ней после того, как она начала петь, хотя зрители назвали выступление бездарным.