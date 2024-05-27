Аллегрова раскритиковала «Стрелок» за исполнение своего хита «Свадебные цветы»

Инцидент произошел на шоу «ВИА Суперстар», в рамках которого восемь музыкальных ретро-коллективов соревнуются между собой. В третьем выпуске они исполняли хиты Ирины Аллегровой, а она в свою очередь оценивала выступление в качестве члена жюри.

Из восьми коллективов Аллегровой понравились выступления группы «Вирус» с песней «Глупый мальчишка», коллектива «Балаган Лимитед» с песней «Угонщица», а также ВИА «Белорусские легенды» (бывшие «Песняры») с песней «Верьте в любовь, девчонки».

Остальным участникам артистка поставила низкие баллы. Больше всех ей не понравилось выступление группы «Стрелки». Аллегрова назвала их выход самолюбованием на сцене. Поэтому она поставила им «пшик».

Ранее телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды» после возмущения актрисы Яны Поплавской, отмечает RT.

