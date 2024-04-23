Лолита станет ведущей музыкального шоу на НТВ
Певица Лолита Милявская станет соведущей нового музыкального шоу на НТВ под названием «ВИА Суперстар!». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Вместе с Лолитой вести шоу будет телеведущий Вадим Такменев. Премьера запланирована на 12 мая.
В шоу примут участие восемь музыкальных коллективов, чей пик популярности пришелся на период с 1980-х годов до нулевых. Среди них - «Вирус!», «Стрелки», «Белорусские песняры», «Чи-Ли» и другие.
В состав жюри войдут телеведущая Лера Кудрявцева, певцы Стас Пьеха и Наташа Королева, а также музыкальный критик Сергей Соседов.
Ранее на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ Лолита призналась, что поддерживает общение с блогером Анастасией Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замминистра обороны Иванова заподозрили в получении взятки не менее миллиона рублей
- Финляндия отложила принятие закона по беженцам на границе с Россией
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей
- В Запорожской области при атаке БПЛА погибли четыре женщины
- Лолита станет ведущей музыкального шоу на НТВ
- Сенат США принял пакет законопроектов о помощи Украине
- Мужа актрисы Поплавской избили после ДТП в Москве
- СК: Задержан замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки
- Подоляк заявил о начале третьей мировой войны
- Молдавии предрекли гражданскую войну из-за желания вступить в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru