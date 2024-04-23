Лолита станет ведущей музыкального шоу на НТВ

Вместе с Лолитой вести шоу будет телеведущий Вадим Такменев. Премьера запланирована на 12 мая.

В шоу примут участие восемь музыкальных коллективов, чей пик популярности пришелся на период с 1980-х годов до нулевых. Среди них - «Вирус!», «Стрелки», «Белорусские песняры», «Чи-Ли» и другие.

В состав жюри войдут телеведущая Лера Кудрявцева, певцы Стас Пьеха и Наташа Королева, а также музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ Лолита призналась, что поддерживает общение с блогером Анастасией Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки», отмечает «Радиоточка НСН».

