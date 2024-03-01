Алла Пугачева выпустила новый альбом
1 марта 202410:49
Народная артистка СССР Алла Пугачева, находясь в эмиграции, выпустила новый альбом песен, сообщает «Комсомольская правда».
Сборник называется «P.S». В него вошли 11 композиций, которые ранее уже исполнялись примадонной, но были переработаны. Среди них «Монолог», «Анестезия», «Святая ложь» и т.д.
В последний раз исполнительница выпускала альбом в 2008 году.
Ранее подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru