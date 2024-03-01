Алла Пугачева выпустила новый альбом

Более 6 тысяч человек в семи округах Москвы до конца марта начнут переселение по реновации

Начался приём заявок на третий поток московской программы «Академия инноваторов»

Более 340 млн поездок совершено по БКЛ за год

Рентгеноперационную переоборудовали в больнице им. Кончаловского

Дни открытых дверей пройдут в школах искусств Москвы