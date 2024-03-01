Алла Пугачева выпустила новый альбом

Народная артистка СССР Алла Пугачева, находясь в эмиграции, выпустила новый альбом песен, сообщает «Комсомольская правда».

Найк Борзов представил клип на новую песню

Сборник называется «P.S». В него вошли 11 композиций, которые ранее уже исполнялись примадонной, но были переработаны. Среди них «Монолог», «Анестезия», «Святая ложь» и т.д.

В последний раз исполнительница выпускала альбом в 2008 году.

Ранее подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПевицаПесниНовый АльбомАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры