«All that Jazz». Группа «A’Studio» рассказала о премии «Все цвета джаза»

Лидер группы «А'Студио» Байгали Серкебаев рассказал в беседе с НСН о своих ощущениях от пятой юбилейной церемонии вручения премии «Все цвета джаза». Он отметил, что в этом году в Саду «Эрмитаж» собрались особенные гости (слушайте аудио).

«Атмосфера потрясающая. Настолько все тепло и душевном в плане. Люди все расслаблены, потому что это джаз. На джаз приходят люди с открытой, чистой душой. Тут нет никаких случайных, непонятных людей, злых, нехороших, потому что джаз – это великое направление в музыке. Оно объединяет абсолютно разных людей по национальности, вероисповеданию, каким-то другим признакам. И мы очень счастливые люди, что у нас здесь так здорово, что у нас есть джаз. All that Jazz», - заключил музыкант.

Ключевым составляющим фестиваля «Все цвета джаза» традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год - самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки - будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в номинациях «За вклад в развитие джазовой культуры в России», «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Площадка года», «Открытие года» и «Фестиваль года».

Ранее участники шоу-оркестра BIG CITY SHOW Ольга Шитова и Анатолий Крынков в эфире НСН поделились своими эмоциями от участия в церемонии вручения премии «Все цвета джаза» в московском Саду «Эрмитаж»

