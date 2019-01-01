Музыка

Участники рассказали о магии фестиваля «Все цвета джаза»

25 мая16:49
Ольга Болдырева

Музыканты Ольга Шитова и Анатолий Крынков из шоу-оркестра BIG CITY SHOW рассказали НСН о восприятии зрителей «Всех цветов джаза».

Пятилетие премии «Все цвета джаза», которую учредило Радио JAZZ 89.1 FM, в этом году приобрело масштабы городского мероприятия в формате open-air.

Участники шоу-оркестра BIG CITY SHOW Ольга Шитова и Анатолий Крынков в эфире НСН поделились своими эмоциями от участия в церемонии вручения премии «Все цвета джаза» в московском Саду «Эрмитаж» (слушайте аудио).

«Самое приятное, когда есть контакт с людьми, которые пришли нас слушать. Когда слушают с интересом, улыбаются, танцуют. Ты чувствуешь эту связь. Даже с маленькими детишками, которые здесь Были. Это очень мило», - сказала Ольга Шитова.

Раскрыты детали церемонии вручения премии «Все Цвета Джаза»

Ее коллега Анатолий Крынков отметил магический характер музыкального форума.

«По-моему, эмоции у нас и у зрителей – это самое главное. Когда зритель испытывает эмоции, они возвращаются к нам многократно. Это правда. Когда видишь, что люди улыбаются, готов отдавать себя еще больше. Солнце выглянула – это показатель того, что произошла магия», - заявил музыкант.

Ранее программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников ответил НСН на вопросы о фестивале, об участниках, гостях и номинациях премии.

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ФОТО: НСН//Олег Цуриков