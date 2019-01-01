Участники рассказали о магии фестиваля «Все цвета джаза»

Ее коллега Анатолий Крынков отметил магический характер музыкального форума.

«По-моему, эмоции у нас и у зрителей – это самое главное. Когда зритель испытывает эмоции, они возвращаются к нам многократно. Это правда. Когда видишь, что люди улыбаются, готов отдавать себя еще больше. Солнце выглянула – это показатель того, что произошла магия», - заявил музыкант.

Ранее программный директор и ведущий Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников ответил НСН на вопросы о фестивале, об участниках, гостях и номинациях премии.

