Нарколог не поверил в излечение Лепса от алкоголизма
Президент Независимой наркологической гильдии в эфире НСН отметил, что одним «честным словом» алкогольную зависимость не вылечить.
Исполнитель песни «Рюмка водки на столе», певец Григорий Лепс был замечен с бокалом белого вина на открытии гастрономической лавки «Пироги» в Москве. Как пояснил сам артист, до этого он не пил около года, дав «честное слово». По его же утверждению, ему помогла большая сила воли и сейчас «иногда могу себе позволить, но очень немного», цитирует «Комсомольская правда» Лепса.
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН рассказал, что ни в России, ни в мире нет методик для полного излечения от алкоголизма.
«Если говорить чисто медицинским языком, у нас вообще нет методик для излечения каких-либо хронических заболеваний. Мы всегда достигаем некого состояния стойкой многолетней или пожизненной ремиссии. Конечно, существуют эффективные методики для многолетних ремиссий и у нас, и за рубежом, но не более. К сожалению, в России нет правильной пропаганды и информирования общества об этих методах. Мы до сих пор живем в эпоху мифов», - отметил Исаев.
Врач-нарколог не верит в полное излечение знаменитого певца и считает, что звезды могут намеренно недоговаривать о своей жизни в угоду pr-кампаниям.
«Риск вернуться к бутылке, конечно, существует, и он выше, чем у среднего человека. Также нужно учитывать нюансы, мы же не знаем подробности. Звезды живут в мире пиара и некие важные детали каких-то жизненных событий они приукрашивают или преуменьшают, утаивают и т.д. Это я к тому, что мы не знаем, как было на самом деле – он просто дал слово и не пил или проходил какие-то анонимные психологические лечебные программы, или принимал медикаментозные препараты, которые снижают тягу и влечение к алкоголю. Если это второе, то риск срыва уменьшается, но по-прежнему не исключается полностью. Поэтому не понятно это чудодейственный случай или лукавство со стороны певца, хоть и бывают случаи, когда человек выдерживает», - сказал собеседник НСН.
Руслан Исаев призывает предупредить Григория Лепса об угрозе, которую несет заболевание. По его мнению, временное воздержание от употребления алкоголя носит характер синусоиды.
«Если не проходило терапевтического вмешательства, то те предпосылки, корни, которые были первопричиной к алкоголизму ни куда не ушли, а значит, не было излечения. Это простое воздержание, болезнь не прошла. Нужно предостеречь всеми уважаемого и любимого певца, что возможно через какое-то время будет еще бокал, а потом еще и еще. Алкоголизм это не так, что выпил один бокал и тут же через час пошел еще бутылку выпил. Этот процесс требует времени - может быть через несколько дней, недель. Остальное - самообман. Не бывает так, что человек начал пить и всю жизнь пьет. Эти волны имеют разную конфигурацию и амплитуду у каждого», - пояснил президент Независимой наркологической гильдии.
Ранее врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что не уверен в объективности рейтинга Минздрава РФ, в котором Москва оказалась на первом месте по числу психических расстройств из-за алкогольной зависимости. Прочитать об этом можно на сайте НСН.
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