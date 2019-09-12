Нарколог не поверил в излечение Лепса от алкоголизма

Исполнитель песни «Рюмка водки на столе», певец Григорий Лепс был замечен с бокалом белого вина на открытии гастрономической лавки «Пироги» в Москве. Как пояснил сам артист, до этого он не пил около года, дав «честное слово». По его же утверждению, ему помогла большая сила воли и сейчас «иногда могу себе позволить, но очень немного», цитирует «Комсомольская правда» Лепса.

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в эфире НСН рассказал, что ни в России, ни в мире нет методик для полного излечения от алкоголизма.

«Если говорить чисто медицинским языком, у нас вообще нет методик для излечения каких-либо хронических заболеваний. Мы всегда достигаем некого состояния стойкой многолетней или пожизненной ремиссии. Конечно, существуют эффективные методики для многолетних ремиссий и у нас, и за рубежом, но не более. К сожалению, в России нет правильной пропаганды и информирования общества об этих методах. Мы до сих пор живем в эпоху мифов», - отметил Исаев.

Врач-нарколог не верит в полное излечение знаменитого певца и считает, что звезды могут намеренно недоговаривать о своей жизни в угоду pr-кампаниям.