В НИИ имени Склифосовского рассказали о здоровье Бари Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что состояние шоу-мена Бари Алибасова спустя почти две недели после отравления остается тяжелым, передает РИА Новости. По данным агентства, Алибасов все еще находится в реанимации.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил вместо йогурта жидкость для прочистки труб «Крот», сообщает RT.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям и нормам ГОСТа. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что бутылки с питьевым йогуртом и соком внешне очень похожи с бутылкой «Крота».

