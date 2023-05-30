Александр Маршал: Молодежи повезло родиться в России

Современной молодежи очень повезло родиться в России, сказал певец Александр Маршал в пресс-центре НСН.

Певец Александр Маршал в пресс-центре НСН рассказал о том, что современной молодежи, связанной с музыкой, очень повезло родиться в России.

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«Современной молодежи крупно повезло. Во-первых, тем, что они родились в этой стране. В этой страны огромное, богатейшее музыкальное, литературное прошлое. Во-вторых, повезло, что сейчас вот ребята сделали Академию. В Советской стране мы о таком даже мечтать не могли», - заявил музыкант.

«Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» появилась в 2022 году и стала творческим прорывом в музыкально-просветительской индустрии. Талантливые молодые люди, прошедшие обучение у знаменитых наставников Академии, получили шанс раскрыть все грани своего таланта и заявить о себе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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