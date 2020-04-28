Александр Красовицкий от самоизоляции не страдает

Музыкант, вокалист рок-группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий признался, что на карантине смотрит сериалы, читает книги и сочиняет новые песни.

Режим самоизоляции в Москве и Московской области планируют продлить до конца майских праздников. О том, как артисты переживают свой карантин и чем себя занимают рассказал вокалист рок-группы «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий. В эфире НСН он рассказал, что карантин для него обычное состояние, так как он домосед.

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«Чем заняться на карантине? Ну, например, погладить кота, а кот любит гладить кактус! Он у меня классный. У меня две гитары, пишу песни для будущих альбомов. Смотрю сериалы, посмотрел наконец «Нового Папу» - классный сериал. Успел прочитать книгу Марка Солонина «22 июня. Окончательный диагноз» о том, как на самом деле в реальности начиналась Великая Отечественная Война. Потрясающая книга, всем ее рекомендую. Я в принципе домосед – для меня это обычная история. Для меня карантин – обычное состояние между гастролями и съемками», - рассказал Александр Красовицкий.

Ранее, в эфире НСН лидер группы «Танцы Минус» Вячеслав Петкун рассказал, что уже устал находиться в режиме самоизоляции.

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ФОТО: соцсети Александра Красовицкого
ТЕГИ:Animal ДжаzКарантинАлександр Красовицкий
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