Александр Ф. Скляр выпустил новый альбом

Музыкант Александр Ф. Скляр представил новый альбом в свой день рождения.

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В день своего 66-летия музыкант поделился с поклонниками новой пластинкой под названием «Кровь и Золото».

«Мы снова и снова обращаемся к нашим корням. Мы по-новому осмысливаем народные песни. И наши новые песни должны быть развитием нашей народной песенной традиции», - отметил исполнитель.

Ранее певица Татьяна Буланова выпустила свой 24-й альбом под названием «Камео», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыАлександр Ф. СклярНовый Альбом

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