Александр Ф. Скляр выпустил новый альбом

В день своего 66-летия музыкант поделился с поклонниками новой пластинкой под названием «Кровь и Золото».

«Мы снова и снова обращаемся к нашим корням. Мы по-новому осмысливаем народные песни. И наши новые песни должны быть развитием нашей народной песенной традиции», - отметил исполнитель.

Ранее певица Татьяна Буланова выпустила свой 24-й альбом под названием «Камео», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

