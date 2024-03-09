Александр Ф. Скляр выпустил новый альбом
9 марта 202420:55
Музыкант Александр Ф. Скляр представил новый альбом в свой день рождения.
В день своего 66-летия музыкант поделился с поклонниками новой пластинкой под названием «Кровь и Золото».
«Мы снова и снова обращаемся к нашим корням. Мы по-новому осмысливаем народные песни. И наши новые песни должны быть развитием нашей народной песенной традиции», - отметил исполнитель.
Ранее певица Татьяна Буланова выпустила свой 24-й альбом под названием «Камео», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Александр Ф. Скляр выпустил новый альбом
- СМИ: В Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте после слов Пугачевой
- В ОАЭ объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мощных ливней
- Армения рассматривает вступление в Евросоюз
- «Винни-Пух: Кровь и Мед» забрал пять антипремий «Золотая Малина»
- Исполнительница роли мадам Стебль выступила против взрослых фанатов «Гарри Поттера»
- Силы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе Красноармейска в ДНР
- Генеральное консульство России откроется на Мальдивах
- Певица Монеточка призналась, что скучает по Екатеринбургу
- В Европе произошла вспышка венерических заболеваний
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru