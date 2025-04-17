Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в интервью НСН рассказал о нюансах празднования дня рождения и раскрыл лингвистические секреты ансамбля.

Александр Минаев 17 апреля отмечает день рождения. Музыкант рассказал, когда ждать праздничный концерт, и пошутил про жадность.