«Алчность и вакханалия»: Лидер «Тайм-Аута» о секретах «мотологии» и двойном празднике
У Акакия Назарыча нет отдельного дня рождения, объяснил в эфире НСН Александр Минаев, рассказав о корнях «мотологической музыки» и пообещав посмотреть хоррор «Нечто из унитаза».
Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в интервью НСН рассказал о нюансах празднования дня рождения и раскрыл лингвистические секреты ансамбля.
Александр Минаев 17 апреля отмечает день рождения. Музыкант рассказал, когда ждать праздничный концерт, и пошутил про жадность.
«День рождения я отмечаю сегодня в кругу семьи, тихо, спокойно и без излишеств, а концерты грядут через неделю. 24 апреля мы устроим в Москве вакханалию и жахнем по полной программе и по поводу моего дня рождения, и по поводу 30-летия альбома "Ёхан Палыч Forever", две этих даты слились воедино. Раскрою секрет: я отмечаю в один день дни рождения и как Александр Минаев, и как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн. Виной всему моя патологическая алчность и жадность. Если отмечать в один день, то проставляешься один раз, а подарков получаешь в два раза больше», - пояснил музыкант.
Акакий Назарыч также объяснил, почему «Тайм-Аут» называют ансамблем мотологической музыки.
«Мотологическая музыка связана не с мотоциклами, а со стоматологией. Это случилось давно. Мой партнер и компаньон Павел Молчанов нашел табличку "стоматолог". Он захотел повесить ее у себя в квартире на дверь, но она была длинной, в итоге он "сто" отрезал, а "матолог" прилепил.. А чтобы нас не ассоциировали с матом, букву "а" мы поменяли на "о". Так родилась наука мотология и мотологическая музыка», - поведал именинник.
Его также воодушевила одна из премьер Московского международного кинофестиваля (ММКФ), по случайному совпадению открывшегося в день рождения Минаева.
«То что стартует ММКФ – это прекрасно. Я не являюсь киноманом, но хоррор "Нечто из унитаза" меня заинтересовал, я бы его посмотрел. Честно говоря, наука мотология тоже немного связана с унитазом. Когда мы часто катались по гастролям, то приехали в один город и в гостинице обнаружили унитаз, который был наполовину замурован в стену. Это было нечто. Учитывая, что этот фильм хоррор, думаю оттуда что-то выскочит», - предположил собеседник НСН.
Помимо больших российских премьер на 47-м ММКФ покажут ряд экзотических картин, названия которых уже вовсю обсуждают в СМИ. В их числе, в частности, канадский хоррор режиссера Вивьено Кальдинелли «Нечто из унитаза» первый полнометражный мультфильм в истории Македонии «Иван Вардар спасает галактику» и норвежская кровавая история о Золушке «Гадкая сестра» от режиссера Эмили Блихфельдт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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