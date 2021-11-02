«Альбомом развода»: Адель объявила список песен и открыла предзаказ пластинки
Певица Адель готовится выпустить свой новый альбом «30», после того, как в 2018 году она закрыла для себя музыкальный бизнес.
Пластинка увидит свет 19 ноября, но уже объявлен список песен, их 12 на альбоме. А также открыт предзаказ специальных сетов, состоящих из диска Адель, фото и футболки с ее изображением (стоимость сета 30 фунтов стерлингов).
Журналисты уже окрестили грядущий релиз «альбомом развода». Названия треков характеры для певицы, в них поднята тема отношений: есть песня Strangers by Nature ("Незнакомцы от природы"), My Little Love ("Моя маленькая любовь"), Love Is a Game ("Любовь - это игра"). Также в альбом вошла композиция All Night Parking ("Парковка на всю ночь") с пометкой "совместно с Эрроллом Гарнером" (американский джазовый пианист, скончался в 1977 году).
В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни.
В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время судебного процесса супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
Недавно певица подтвердила свой роман со спортивным агентом Ричем Полом.
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