Певица Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров Forbes
Американская певица Тейлор Свифт вошла в ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.
По данным издания, состояние исполнительницы насчитывает 1,1 млрд долларов, в эту сумму вошли доходы от тура, музыкальных продаж и портфеля недвижимости.
«Доход тура «Eras» превысил млрд долларов. После налогообложения прибыль Свифт от него составила 190 млн долларов», - уточнили в Forbes.
Также издание отмечает, что Свифт стала первым музыкантом, заработавшим млрд долларов исключительно за счёт творчества.
Ранее владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вновь возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes с сотоянием в 233 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru