Альбом группы Green Day «Dookie» включат в Национальный реестр аудиозаписей США
Альбомы поп-панков Green Day «Dookie», а также пластинка рэпера Notorious B.I.G. «Ready to Die», будут включены в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.
Как пишет The Hollywood Reporter, всего в 2024 году в реестр внесут 25 релизов. Помимо уже упомянутых, это работы Джина Отри «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer», Бобби Макферрина «Don’t Worry, Be Happy» и «The Tennessee Waltz» Патти Пейдж.
Также в список включили пластинки «Arrival» группы ABBA, «Parallel Lines» коллектива Blondie, «Ain’t No Sunshine» Билла Уизерса, «Surrealistic Pillow» Jefferson Airplane и другие.
Уточняется, что в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США ежегодно вносят аудиозаписи, которые имеют «культурное, историческое или эстетическое значение».
Ранее комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день» признали культурным достоянием Соединенных Штатов и включили в список Библиотеки Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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