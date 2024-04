Альбом группы Green Day «Dookie» включат в Национальный реестр аудиозаписей США

Как пишет The Hollywood Reporter, всего в 2024 году в реестр внесут 25 релизов. Помимо уже упомянутых, это работы Джина Отри «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer», Бобби Макферрина «Don’t Worry, Be Happy» и «The Tennessee Waltz» Патти Пейдж.

Также в список включили пластинки «Arrival» группы ABBA, «Parallel Lines» коллектива Blondie, «Ain’t No Sunshine» Билла Уизерса, «Surrealistic Pillow» Jefferson Airplane и другие.

Уточняется, что в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США ежегодно вносят аудиозаписи, которые имеют «культурное, историческое или эстетическое значение».

Ранее комедию «Один дома» и научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день» признали культурным достоянием Соединенных Штатов и включили в список Библиотеки Конгресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».