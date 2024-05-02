В Смоленской области дроны пытались атаковать объект гражданской инфраструктуры
Украинские беспилотники попытались атаковать Смоленскую область. Об этом заявил глава региона Василий Анохин.
«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Анохин, никто не пострадал, пишет Ura.ru. На месте инцидента находятся экстренные службы и правоохранители.
Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке беспилотников ВСУ в регионе, обломки сбитых дронов повредили объекты энергетической инфраструктуры, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru