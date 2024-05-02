В Смоленской области дроны пытались атаковать объект гражданской инфраструктуры

Украинские беспилотники попытались атаковать Смоленскую область. Об этом заявил глава региона Василий Анохин.

Белгородский поселок Красное подвергся атаке двух дронов-камикадзе

«На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Анохин, никто не пострадал, пишет Ura.ru. На месте инцидента находятся экстренные службы и правоохранители.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил об атаке беспилотников ВСУ в регионе, обломки сбитых дронов повредили объекты энергетической инфраструктуры, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:СмоленскБеспилотники

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