Активисты потребовали отменить концерты Rammstein в Швейцарии

Члены общественной организации «Феминистский забастовочный коллектив» потребовали отменить запланированные на 17 и 18 июня концерты Rammstein в Берне, пишет издание Blick.

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Причиной стал скандал вокруг солиста рок-группы Тилля Линдемана. Одна из фанаток обвинила его в попытке изнасилования.

Активисты считают, что поведению музыканта нет оправдания и рационального объяснения.

«Нельзя, чтобы в современном обществе подобные случаи по-прежнему оставались без внимания», - заявили члены общественной организации.

Мнения пользователей Сети разделились. Одни полагают, что Линдеманн плохо ведет себя по отношению к противоположному полу, другие поддержали музыканта и выразили уверенность, что фанатка лжет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальное сообщество Rammstein в Facebook
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