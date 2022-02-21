Актер Михайлов возмутился, что российские фигуристы выступают под иностранные песни
Актер Александр Михайлов выразил недоумение относительно того, почему фигуристы и другие спортсмены из России, чьи выступления проходят под музыкальное сопровождение, выбирают в основном иностранные композиции.
Михайлов напомнил, как Евгений Плющенко выходил на лед под песню «Россия, встань с колен», заявив, что это было «гениально, эмоционально и потрясающе».
Актер поделился с tsargrad.tv тем, что многие россияне настолько увлекаются английским языком и американской культурой, что в результате российская культура «уничтожается».
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для создания патриотических видеоигр разработчиков в России следует освободить от всех налогов, у них сразу развяжутся руки в этом направлении.
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