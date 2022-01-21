Рок-певец Meat Loaf умер в США

Американский певец и актер Майкл Ли Эдей, более известный под псевдонимом «Мясной рулет» (Meat Loaf), скончался в возрасте 74 лет.

Информация об этом была опубликована не его странице в Facebook. Причина смерти не уточняется. Отмечается, что актер умер в окружении своей жены, дочерей и близких друзей.