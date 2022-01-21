Рок-певец Meat Loaf умер в США

Американский певец и актер Майкл Ли Эдей, более известный под псевдонимом «Мясной рулет» (Meat Loaf), скончался в возрасте 74 лет.

Информация об этом была опубликована не его странице в Facebook. Причина смерти не уточняется. Отмечается, что актер умер в окружении своей жены, дочерей и близких друзей.

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Среди его хитов I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), среди работ в кино — «Бойцовский клуб», «Фокус», «Рокки ужасов» и «Мир Уэйна». Майкл Ли Эдей снялся в более чем 65 фильмах. Артист продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.

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ФОТО: twitter.com
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