Рок-певец Meat Loaf умер в США

Среди его хитов I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), среди работ в кино — «Бойцовский клуб», «Фокус», «Рокки ужасов» и «Мир Уэйна». Майкл Ли Эдей снялся в более чем 65 фильмах. Артист продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.