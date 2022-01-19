Погибший в Альпах Гаспар Ульель в момент столкновения был без шлема

Погибший во время катания на лыжах во французских Альпах Гаспар Ульель в момент столкновения с другим лыжником был без шлема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что 37-летний актер получил серьезную черепно-мозговую травму во время отдыха на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции. Его смерть была констатирована в больнице, куда его доставили на вертолете. Второй лыжник не пострадал.

Известность актеру принесла роль в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль – это я». Также Ульель снимался в «Долгой помолвке» и в фильме «Это еще не конец света».





