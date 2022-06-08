Агутин опроверг слухи о побеге из России

По словам артиста, следует ориентироваться на информацию в его соцсетях, а не домыслы «соседей по интернету».

В середине мая СМИ сообщали, что что Агутин с Варум приняли участие в концерте в поддержку Украины и якобы сбежали в Майами. Однако в пресс-службе артиста объяснили, что организаторы концерта использовались запись песни без его ведома.

Ранее сообщалось об отмене ближайших концертов Филиппа Киркорова на Ставрополье из-за его «номера с крестом», после которого певцу посоветовали уехать в Израиль, собрав в чемоданы «перья со стразами».

