«Агутин, Пресняков, Баста»: Названы топ-3 артиста на 8 марта за 5 млн рублей
Гонорары популярных артистов в России начинаются с 1,5-2 миллионов рублей, заявил НСН промоутер Андрей Фомин.
На корпоративы к 8 марта чаще всего заказывают певцов Леонида Агутина, Владимира Преснякова и рэпера Басту, рассказал НСН продюсер и промоутер Андрей Фомин.
«Самые востребованные артисты на 8 марта это, конечно же, мужчины. На первом месте у нас Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Баста. Цены банкета к 8 марта зависит от количества гостей и места проведения мероприятия. В Москве закрытие ресторана будет начинаться от полутора миллионов рублей, а выступление названных артистов начинается от пяти миллионов рублей. Я думаю, все трое в одной ценовой категории. В России с бюджетом до миллиона рублей выступают только кавер-группы. Популярные артисты, у которых есть несколько хитов, так дешево не стоят. Гонорары популярных артистов начинаются с 1,5-2 миллионов рублей», - сказал собеседник НСН.
Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.
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