Адвокат ответит за Киркорова. Маруани требует опровергнуть обвинения в вымогательстве

Французский певец и музыкант Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову, адвокату Александру Добровинскому, а также к ряду российских СМИ – «Комсомольской правде», «Ньюс Медиа» и «Телерадиокомпании «Петербург». Причиной для разбирательства послужило распространение в указанных СМИ информации о том, что Маруани якобы вымогал у российской звезды деньги.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья и адвокат Маруани Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, кто и когда покусился на честь и достоинство французской звезды.

«Речь уже не о праве на авторство, а о ситуации, которую создали Добровинский и Киркоров после дела. Основным ответчиком по новому иску будет Добровинский. После того как Дидье Маруани предъявил некоторые претензии на авторство к Киркорову, с ним связался Александр Добровинский и от имени российского певца предложил урегулировать дело миром, выплатив компенсацию в один миллион рублей. После переговоров дошли до суммы в один миллион евро. После чего состоялась встреча, где в закрытой комнате Киркоров бросил пачку денег на стол и вышел из кабинета. Тут же вместо него заскочили несколько десятков полицейских, скрутили Маруани и его адвоката, отвезли в участок. С точки зрения делопроизводства эта история ни чем не закончилась – дело заведено не было.