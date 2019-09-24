Адвокат ответит за Киркорова. Маруани требует опровергнуть обвинения в вымогательстве
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья в эфире НСН рассказал из-за чего певец Дидье Маруани вновь подал в суд на Киркорова и его адвоката.
Французский певец и музыкант Дидье Маруани подал новый иск к Филиппу Киркорову, адвокату Александру Добровинскому, а также к ряду российских СМИ – «Комсомольской правде», «Ньюс Медиа» и «Телерадиокомпании «Петербург». Причиной для разбирательства послужило распространение в указанных СМИ информации о том, что Маруани якобы вымогал у российской звезды деньги.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья и адвокат Маруани Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, кто и когда покусился на честь и достоинство французской звезды.
«Речь уже не о праве на авторство, а о ситуации, которую создали Добровинский и Киркоров после дела. Основным ответчиком по новому иску будет Добровинский. После того как Дидье Маруани предъявил некоторые претензии на авторство к Киркорову, с ним связался Александр Добровинский и от имени российского певца предложил урегулировать дело миром, выплатив компенсацию в один миллион рублей. После переговоров дошли до суммы в один миллион евро. После чего состоялась встреча, где в закрытой комнате Киркоров бросил пачку денег на стол и вышел из кабинета. Тут же вместо него заскочили несколько десятков полицейских, скрутили Маруани и его адвоката, отвезли в участок. С точки зрения делопроизводства эта история ни чем не закончилась – дело заведено не было.
«Но в ряде своих интервью адвокат Добровинский и сам Киркоров многократно оскорбляли и унижали честь и достоинство Маруани, подали иск с обвинениями в вымогательстве».
В соответствии с российским законодательством, вымогательство - это тяжкое уголовное преступление с угрозой убийства, причинения тяжких телесных повреждений или, к примеру, разглашение порочащих сведений интимного характера. Поэтому Маруани требует опровергнуть заявления о вымогательстве», - сказал адвокат французского исполнителя Евгений Тарло.
Напомним, первый иск от Дидье Маруани был направлен к Филиппу Киркорову относительно нарушения авторских прав. Речь шла о музыке к песне «Жестокая любовь». Таганский суд Москвы отказал Дидье Маруани в удовлетворении иска на 272 миллиона рублей.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры» рассказал, что готовится еще несколько исков.
«Сейчас по данному иску [о защите чести и достоинства] мы просим 15 млн. рублей в основном с Добровинского. Киркоров является вторым ответчиком, далее средства массовой информации. Пока мы предъявили только один иск, но еще несколько на подходе. Например, в отношении пранкеров (люди совершающие телефонные розыгрыши – прим. НСН), о которых в интервью рассказывал Добровинский. Что касается иска на авторство, то пока мы проигрываем, но у нас впереди конституционные инстанции. Планируем обжаловать и результаты экспертизы, которую незаконно провела Академия им. Гнесиных, написал по этому поводу адвокатский запрос в Министерство культуры. В общем, процесс идет своим неторопливым чередом, будем информировать общественность», - пояснил Евгений Тарло.
Судебное разбирательство в отношении иска о плагиате длится с 2016 года. Адвокат Маруани добавил: «А всего-то мы требуем объективно рассмотреть дело, решить кто прав, кто виноват. И тот, кто виноват должен либо заплатить компенсацию, либо принести извинения, либо сесть с миром и поговорить».
Адвокат Александр Добровинский в эфире НСН заявил, что не получал никаких исков в свой адрес.
«Я еще не видел иска. Но так как месье Маруани тот еще фантазер, то я его [иск] с большим интересом прочту, когда мне его пришлют. Пока я не видел, не могу делать выводов», - сказал адвокат Киркорова.
Ранее НСН сообщала, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу по иску к Филиппу Киркорову относительно авторских прав.
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