Мосгорсуд не станет рассматривать апелляцию Маруани по иску к Киркорову

Напомним, французский музыкант подал иск на Филиппа Киркорова в связи с претензией к российскому певцу о заимствовании мелодии в композиции «Жестокая любовь». Суд отклонил требования Маруани в полном объеме в июне.

Маруани требовал 272 млн рублей за нарушение авторских прав. Апелляцию на решение суда он направил в начале августа.

Ранее адвокат Маруани обвинил суд в нарушении закона.

