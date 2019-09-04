Мосгорсуд не станет рассматривать апелляцию Маруани по иску к Киркорову
Апелляционная жалоба по иску к Филиппу Киркорову, направленная французским музыкантом Дидье Маруани в Мосгосурд, не будет рассмотрена. Как пишет Rambler, суд апелляцию Маруани отклонил.
Напомним, французский музыкант подал иск на Филиппа Киркорова в связи с претензией к российскому певцу о заимствовании мелодии в композиции «Жестокая любовь». Суд отклонил требования Маруани в полном объеме в июне.
Маруани требовал 272 млн рублей за нарушение авторских прав. Апелляцию на решение суда он направил в начале августа.
Ранее адвокат Маруани обвинил суд в нарушении закона.
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