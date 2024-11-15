Адвокат Добровинский опроверг сообщения об объявлении Киркорова в розыск

По его словам, разыскивать певца нет никакой необходимости, так как он находится в России.

«Зачем его разыскивать? Он здесь», — заключил Добровинский.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что судебные приставы якобы объявили Киркорова в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Представитель певца Екатерина Успенская назвала эту информацию недоразумением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

