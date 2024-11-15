Адвокат Добровинский опроверг сообщения об объявлении Киркорова в розыск

Появившаяся в СМИ информация о том, что народного артиста РФ Филиппа Киркорова якобы объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов, не соответствует действительности. Об этом NEWS.ru заявил его адвокат Александр Добровинский.

Адвокат Добровинский назвал проверку Киркорова на пропаганду ЛГБТ провалом

По его словам, разыскивать певца нет никакой необходимости, так как он находится в России.

«Зачем его разыскивать? Он здесь», — заключил Добровинский.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что судебные приставы якобы объявили Киркорова в розыск из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Представитель певца Екатерина Успенская назвала эту информацию недоразумением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:ОпровержениеАдвокатАлександр ДобровинскийФилипп Киркоров

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