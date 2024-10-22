Адвокат Добровинский назвал проверку Киркорова на пропаганду ЛГБТ провалом

После того, как активисты движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) из-за шутки, адвокат певца Александр Добровинский заявил, что проверка обречена на провал.

«Кинопоиск» оштрафовали на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ

«Думаю, что это все обречено на провал, если не на PR «Сорок сороков». Это смешно просто. Проверка, рентген, МРТ. Это все, ни о чем. Ничего не будет», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Добровинского, люди всегда видят и слышат то, что хотят видеть и слышать.

Ранее сообщалось, что Киркоров в шоу Димы Масленникова сказал в адрес юноши с нарисованными на щеках усами двусмысленную фразу. Певец пояснил, что так говорили в его детстве, однако активисты обратились в МВД проверить певца на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПропагандаФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры