Адвокат Добровинский назвал проверку Киркорова на пропаганду ЛГБТ провалом

«Думаю, что это все обречено на провал, если не на PR «Сорок сороков». Это смешно просто. Проверка, рентген, МРТ. Это все, ни о чем. Ничего не будет», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Добровинского, люди всегда видят и слышат то, что хотят видеть и слышать.

Ранее сообщалось, что Киркоров в шоу Димы Масленникова сказал в адрес юноши с нарисованными на щеках усами двусмысленную фразу. Певец пояснил, что так говорили в его детстве, однако активисты обратились в МВД проверить певца на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, передает «Радиоточка НСН».

