Адель отменила концерты в Лас-Вегасе из-за личных проблем

Личные проблемы певицы Адель в браке с Ричи Полом вынудили исполнительницу отменить выступления в Лас-Вегасе, сообщает New York Daily News со ссылкой на источник в окружении Адель.

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Стало известно, что певица вместо гастролей вернулась в Лос-Анджелес к Полу.

«Проблемы в раю — вот почему она не может выступать», — отметил собеседник издания.

По словам Адель, концерты отмены из-за плохой подготовки. Об этом она со слезами на глазах заявила ранее - за день до начала выступлений в Лос-Анджелесе.

«Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя и чтобы оно было достаточно хорошо для вас. Но мы были полностью уничтожены задержками доставки и ковидом», — подчеркнула певица.

Первый из 24 концертов «Выходные с Адель» в Лас-Вегасе должен был состояться 21 января. Эта серия концертов должна была стать первыми живыми выступлениями певицы за пять лет, сообщает Би-би-си. Летом были запланированы два концерта в лондонском Гайд-парке в поддержку недавно вышедшего альбома исполнительницы «30».



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