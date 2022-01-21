Адель в слезах объявила о переносе концертов в Лас-Вегасе

Британская певица Адель за день до начала серии концертов в Лас-Вегасе объявила о переносе выступлений из-за того, что половина ее команды заболела COVID-19, а также возникли проблемы с логистикой.

«Мне очень жаль, но мое шоу не готово», - рассказала певица со слезами на глазах в своем Instagram.

По словам Адель, она не спала 30 часов, пытаясь решить проблему, но у нее просто «не хватило времени».

Организаторы концертов работают над переносом дат.

Первый из 24 концертов «Выходные с Адель» в Лас-Вегасе должен был состояться 21 января.

Эта серия концертов должна была стать первыми живыми выступлениями певицы за пять лет, сообщает Би-би-си. Летом были запланированы два концерта в лондонском Гайд-парке в поддержку недавно вышедшего альбома исполнительницы «30».

Исполнительницы Адель и Little Simz, музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв номинированы на престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards сразу в четырех номинациях. Эти артисты будут соревноваться с исполнителем Сэмом Фендером в категории «Музыкант года». Церемония вручения наград состоится 8 февраля на лондонском стадионе O2 Arena. BRIT Awards считается британским аналогом американской Grammy.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Instagram
ТЕГИ:Концерт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры