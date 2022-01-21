Адель в слезах объявила о переносе концертов в Лас-Вегасе

По словам Адель, она не спала 30 часов, пытаясь решить проблему, но у нее просто «не хватило времени».

Организаторы концертов работают над переносом дат.

Первый из 24 концертов «Выходные с Адель» в Лас-Вегасе должен был состояться 21 января.

Эта серия концертов должна была стать первыми живыми выступлениями певицы за пять лет, сообщает Би-би-си. Летом были запланированы два концерта в лондонском Гайд-парке в поддержку недавно вышедшего альбома исполнительницы «30».

Исполнительницы Адель и Little Simz, музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв номинированы на престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards сразу в четырех номинациях. Эти артисты будут соревноваться с исполнителем Сэмом Фендером в категории «Музыкант года». Церемония вручения наград состоится 8 февраля на лондонском стадионе O2 Arena. BRIT Awards считается британским аналогом американской Grammy.

