«Шуберт, Глинка и Шекспир»: Соборная палата погрузится в «песни ночи»
В одном концерте будут собраны воедино композиции трех столетий «песен ночи» - ноктюрнов XVIII-XIX веков, рассказали НСН в ансамбле Brezel ensemble.
Камерная салонная музыка Европы, сыгранная на тирольской виолончели XVIII века и гитаре XIX века даст зрителям возможность прочувствовать и оценить шедевры «ночной» музыки тех времен, рассказала НСН виолончелистка ансамбля Brezel ensemble Екатерина Земскова.
Ансамбль Brezel ensemble открывает новый цикл «Ноктюрн. Песни ночи» концертом в Соборной Палате в центре Москвы 29 октября. Лютня, романтическая гитара и виолончель усилят ощущение полного погружения в совершенно особенный музыкальный мир «ночного жанра» - ноктюрна.
«Мы взяли на себя смелость найти предвестников ноктюрна в эпохе Возрождения: исполним песни английского композитора Джона Доуленда на стихи Уильяма Шекспира, песни английского композитора Уильяма Лоуса, серенады и бракаролы Франца Шуберта, романсы Михаила Глинки. Таким образом, в одном концерте будут собраны воедино композиции трех столетий «песен ночи». Идея возникла год назад со встречи двух музыкантов. Тирольская виолончель XVIII века и гитара начала XIX века так зазвучали вместе, что тема дуэта напросилась сама собой. Со временем Brezel ensemble из дуэта превратился в большой коллектив, сообщество музыкантов-единомышленников. В Москве, избалованной концертами классической музыки, мы занимаем особую нишу», - с гордостью сказала она.
В свою очередь продюсер коллектива Егор Жиляев назвал причины, по которым россияне посещают концерты такой нишевой элитарной музыки.
«Люди приходят на такие концерты по двум причинам. Первая: они понимают эту музыку или хотя бы пытаются понять на подсознательном уровне. Вторая: люди хотят прикоснуться к элитарному искусству, воспринимая посещение концерта как часть имиджа. Греческий и российский дирижер Теодор Курентзис и российский дирижер Филипп Чижевский используют крупные формы, чтобы популяризировать классическую музыку XVII-XIX веков, у нас же более камерная атмосфера», - отметил он.
Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила «Радиоточке НСН», что во время репетиций концерта с симфоническим оркестром 24 ноября были комичные моменты, так как рок-музыканты коллектива не разбираются в нотах.
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