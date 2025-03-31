«50 тысяч зрителей!»: Анна Асти представит в двух столицах шоу «Царица»

Певица Анна Асти представит летом 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге новое шоу под названием «Царица». О его деталях рассказали НСН в компании MTC Live, которая является сопродюсером проекта.

14 июня певица выступит на «ВЭБ Арене» в столице, а через неделю - на «СКА Арене» в городе на Неве. Как ожидается, эти стадионные шоу соберут больше 50 тысяч зрителей. При этом певица представит там не только известные хиты, но и премьеры новых песен.

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Асти назвала эти два концерта «очень важным этапом» в ее карьере. Подводя музыкальные итоги лета 2024 года, в HiFi-стриминге «Звук» говорили НСН, что в ТОП-5 самых скачиваемых треков попали сразу два хита Анны Асти «Царица» и «По барам».

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» об эмоциях от пяти подряд выступлений на московской «ВТБ Арене», которые собрали 65 тысяч зрителей.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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