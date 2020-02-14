13-я «Чартова дюжина» в 13-ти фотографиях 13-го числа

13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» состоялся юбилейный XIII фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Церемонии предшествовало общенародное голосование по 11 номинациям, в которых были представлены тройки финалистов.

Более 10 тысяч человек собралось на одном из главных музыкальных событий зимы, чтобы стать свидетелями награждений лучших представителей отечественной рок-культуры. Зрителей приветствовали ведущие Нашего Радио.