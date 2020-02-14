13-я «Чартова дюжина» в 13-ти фотографиях 13-го числа
В Москве прошел XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио».
13 февраля на новой площадке «ВТБ Арена» состоялся юбилейный XIII фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Церемонии предшествовало общенародное голосование по 11 номинациям, в которых были представлены тройки финалистов.
Более 10 тысяч человек собралось на одном из главных музыкальных событий зимы, чтобы стать свидетелями награждений лучших представителей отечественной рок-культуры. Зрителей приветствовали ведущие Нашего Радио.
Хэдлaйнером юбилейной «ЧAРТОВОЙ ДЮЖИНЫ - 2020» стaл культовый коллектив «Aлисa». Лaйн-aп фестивaля состaвили группы «Пикник», «Чиж & Co», 25/17, проект «Горшенев», молодые рэп-хулигaны, дуэт «ЗAТОЧКA», король рок-нуaрa, лидер группы «Aгaтa Кристи» Вaдим СaмойловФОТО: Иван Кобяков
Зрители остались довольны живым звуком и мощным вокалом артистовФОТО: Иван Кобяков
За обладание почетным званием «Группа» развернулась упорная борьба среди музыкальных коллективов КняZz, 25/17 и Би-2. Последние в третий раз в своей истории завоевали этот престижнейший трофей (в первый раз в 2015 году, второй в 2019 году). Би-2 является одними из самых частых лауреатов «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ» (помимо «Группы» в их послужном списке призы по номинациям: «Лидер чарта», «Солист», «Концерт», «Клип», «Дуэт»). Не имея возможности присутствовать на «ВТБ Арене» группа прислала получать победный винил киноактера Сергея Бурунова, с которым коллектив связывают многолетние дружеские отношения.ФОТО: Иван Кобяков
Вокалистка группы СЛОТ Дария Ставрович - победительница номинации «Солистка» посылала в зал поток невероятной энергии, не переставая радовать зрителей обаятельной улыбкойФОТО: Иван Кобяков
Вадим Самойлов порадовал поклонников старыми хитами и чем-то интересным из свежегоФОТО: Иван Кобяков
Искрометный юмор ведущих Нашего Радио Дмитрия Ленскиго и Надежды Епифановой произвел невероятное впечатление на посетителей музыкальной премииФОТО: Иван Кобяков
Лауреатом номинации «Фильм о музыке» стал рассказ не только о музыканте и человеке, но и об эпохе и поколении в целом - фильм режиссера Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был»ФОТО: Иван Кобяков
Призовая «золотая» пластинка ушла группе «Пикник» за клип «Лиловый корсет»ФОТО: Иван Кобяков
Музыканты легендарной группы ЧИЖ & CO потрясли поклонников превосходным выступлением на музыкальной премииФОТО: Иван Кобяков
Премия «ЧАРТОВОЙ ДЮЖИНЫ 2020» в номинации «Дуэт» достался группе 25/17. Коллаборация омских музыкантов с Гариком Сукачёвым и Александром Ф.Скляром опередила песню «Красиво» группы «АнимациЯ» и лидера группы «План Ломоносова» Александра Ильина, а также «Гудтаймс» - сингл «Пора Смириться».ФОТО: Иван Кобяков
Чести открывать фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА 2020» удостоился кантри-рэп-дуэт «Заточка», вырвавший победу в номинации «Взлом» у коллективов «МодеМ» и «Гудтаймс»ФОТО: Иван Кобяков
Ведущие утреннего шоу "Подъемники" на Нашем Радио - Александр Бон, Игорь Паньков и Татьяна БорисоваФОТО: Иван Кобяков
Ведущий "Нашего Радио" Игорь Седов выходил в прямой эфир прямо из мобильной студии "ВТБ Арены"ФОТО: Иван Кобяков
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