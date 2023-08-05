«Неплохо!»: Член жюри «Молодых ветров» Маргулис отметил выступление «Гризли»

Творчество участников конкурса оставило у придирчивого Маргулиса смешанные впечатления.

«В остальном все довольно обычно. Из всего, что я переслушал на конкурсной основе, я разделил группы на пять частей: панк, хард (металл, треш и прочее), «Машина времени» и то, что на нее похоже, а также рэп и певицы… Кто-то на очень высоком уровне, но и ерунды много… Кое-кому не хватает вкуса», - добавил Маргулис.

Ранее финалист конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Шамиль (Шам) Юмадилов в разговоре с НСН рассказал об уникальности своего детища, назвал своих вдохновителей и поделился ожиданиями от мероприятия.

Финальный гала-концерт конкурса продлится ориентировочно до 23:00 в московском клубе «Урбан». Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте выступят и другие специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б». Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».

