«Все клёвые!»: Член жюри «Молодых ветров» Алексей Яшин оценил финалистов

«Думал, что уровень финала будет гораздо ниже… Но всё сделано реально очень круто. В зале две сцены, звук хороший. Все конкурсанты замечательные, даже сложно поставить минимальные оценки — все очень клёвые», - заявил собеседник НСН.

Группа Casual также выступит сегодня на сцене клуба «Урбан».

Мероприятие продлится ориентировочно до 23:00. Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте выступят и другие специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б». Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».

