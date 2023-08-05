«Все клёвые!»: Член жюри «Молодых ветров» Алексей Яшин оценил финалистов

У музыкантов-финалистов конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» буквально горят глаза, жюри сложно ставить минимальные оценки, признался фронтмен группы Casual Алексей Яшин.

Фронтмен группы Casual Алексей Яшин в эфире НСН признался, что не пожалел о работе в жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», а также поделился впечатлениями от гала-концерта в Москве, на котором выступают финалисты.

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«Конкурс очень хороший, и я ни на одну секунду не пожалел, что являюсь членом жюри. С удовольствием отслушал все 4 тысячи заявок конкурсантов. Больше меня отслушал, по-моему, только Игорь Паньков. Это, действительно, большое дело для молодых музыкантов. Видно, как у них горят глаза!» - считает музыкант.

Организация гала-концерта тоже не подвела, отметил Яшин.

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«Думал, что уровень финала будет гораздо ниже… Но всё сделано реально очень круто. В зале две сцены, звук хороший. Все конкурсанты замечательные, даже сложно поставить минимальные оценки — все очень клёвые», - заявил собеседник НСН.

Группа Casual также выступит сегодня на сцене клуба «Урбан».

Мероприятие продлится ориентировочно до 23:00. Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте выступят и другие специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б». Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».

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ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
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