«Не ставим рамок!»: «Особые гости» везут русский рок для финала «Молодых ветров»

«Наша музыка – это экспериментальный микс жанров. Играем в основном русский рок, но есть эксперименты в сторону панка, балладной лирики, стараемся не зацикливаться на конкретном стиле, не ставить рамок. Наша главная цель - дать себе и слушателям полную свободу проживать жизнь во всем ее многообразии, в разных темпах и тональностях. Когда прошли в финал, были очень рады. От финала ждем победы, новых знакомств, эмоций. Это классный движ, круто, что мы на него попали. Другим участникам хотим пожелать удачи, классного звука, драйва! Хотим получить дальнейшее развитие для своего творчества», - сказал музыкант.

Артист рассказал, что у группы насыщенная концертная деятельность. Лидер «Особых гостей» подчеркнул, что коллектив мечтает попасть в ротацию «НАШЕго Радио».

«Изданный альбом под названием «Постромантика» из 10 композиций, пять синглов и дебютный клип, ротированный на НАШЕ ТВ, участие в таких громких музыкальных событиях, как Доброфест, Чернозем, KinRock, Высоцкий фест, Revolution. Периодически даем концерты в Москве, в клубах и барах, на день города и день молодежи часто зовут сыграть в наш родной город Ступино. С детства большинство из нашего коллектива слушали русский рок и вдохновлялись такими группами как "Алиса", "Ария", "Пилот". Есть большая мечта попасть в ротацию на «НАШЕ Радио», - добавил он.

Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

