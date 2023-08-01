«Я теперь крутая!»: Дадаша едет в финал «Молодых ветров» кайфануть и победить
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Дадаша призналась, что у нее нет музыкального образования, но есть душевные песни и желание победить.
Финалистка конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Дадаша рассказала НСН, что играет душевную и плаксивую музыку, потому что хочет быть искренней.
Оценить выступление Даши можно будет на гала-концерте 5 августа в клубе «Урбан» на Дизайн-заводе «Флакон». Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual». Вход бесплатный для всех желающих.
«Вообще родилась я в Костромской области, но уже давно живу в Москве. Я играю поп-рок, поп, инди, всякую разную музыку, в основном душевную и плаксивую, потому что жизнь не очень весёлая... Шучу, просто потому что хочется быть искренней. Выступаю иногда, выступаю на арт-кластере «Таврида», в кафе с друзьями музыкантами. Музыкой я занимаюсь давно, но писать песни стала недавно. Наверное, с шестого класса занимаюсь вокалом, но музыкального образования у меня нет, и я не считаю, что это проблема», - рассказала финалистка.
Необычная история из жизни Дадаши звучит так: однажды ее душил Григорьев-Аполлонов из «Иванушек International».
«Расскажу необычную историю из моей жизни. Мы выступали в Крокус Сити Холле с «Иванушками International» на их концерте юбилейном, пели песню «Кукла». Меня поставили в паре с Григорьевым-Апполоновым, потому что тогда у меня были короткие светлые волосы, мы были похожи. И вот они выходят на сцену в нужный момент, он подходит ко мне сзади и обнимает за шею так крепко, что чуть не задушил. Я смотрю на него, улыбаюсь как дура. Мне кажется, все зрители поняли в зале, что что-то не так, потому что мне прям было плохо. Вот, меня душил Григорьев-Аполлонов, получается», - смеется исполнительница.
Участвовать в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Дадаша решила из-за любви к легендарному фестивалю «Нашествие».
«Я решила участвовать в конкурсе, потому что это очень крутая возможность. Фестиваль «Нашествие» - это вообще легендарный фестиваль, у меня папа всегда хотел туда поехать. Я очень обрадовалась тому, что я прошла финал. Мне об этом написал мой друг, который тоже участвовал. Он, к сожалению, не прошёл, но он меня поздравил. Это было очень мило. Я очень обрадовалась, сразу написала маме, бабушке, всем сказала, что я теперь крутая», - рассказала она.
Исполнительница не скрывает, что едет в финал за победой, поэтому другим участникам в шутку желает не расстраиваться.
«От финала «Молодых ветров» жду победы. На самом деле просто круто выступить, кайфануть, люди послушают мою песню лишний раз. Это очень здорово и круто. Если я выиграю… хотя, моя бабушка говорит, что нужно говорить «не если, а когда». Так вот, когда выиграю, то там уже очень много крутых призов для артистов. Это же очень здорово. Финалистам могу пожелать максимально кайфануть от своего выступления, получить для себя опыт и фидбек от зрителя, а еще не очень расстраиваться, когда я выиграю», - с улыбкой говорит артистка.
Во время гала-концерта музыкантов будет оценивать профессиональное жюри. Из 50 финалистов будут выбраны пять победителей, которые запишут свои песни в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и зазвучат в эфире «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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