«Я теперь крутая!»: Дадаша едет в финал «Молодых ветров» кайфануть и победить

«Вообще родилась я в Костромской области, но уже давно живу в Москве. Я играю поп-рок, поп, инди, всякую разную музыку, в основном душевную и плаксивую, потому что жизнь не очень весёлая... Шучу, просто потому что хочется быть искренней. Выступаю иногда, выступаю на арт-кластере «Таврида», в кафе с друзьями музыкантами. Музыкой я занимаюсь давно, но писать песни стала недавно. Наверное, с шестого класса занимаюсь вокалом, но музыкального образования у меня нет, и я не считаю, что это проблема», - рассказала финалистка.

Необычная история из жизни Дадаши звучит так: однажды ее душил Григорьев-Аполлонов из «Иванушек International».

«Расскажу необычную историю из моей жизни. Мы выступали в Крокус Сити Холле с «Иванушками International» на их концерте юбилейном, пели песню «Кукла». Меня поставили в паре с Григорьевым-Апполоновым, потому что тогда у меня были короткие светлые волосы, мы были похожи. И вот они выходят на сцену в нужный момент, он подходит ко мне сзади и обнимает за шею так крепко, что чуть не задушил. Я смотрю на него, улыбаюсь как дура. Мне кажется, все зрители поняли в зале, что что-то не так, потому что мне прям было плохо. Вот, меня душил Григорьев-Аполлонов, получается», - смеется исполнительница.

Участвовать в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Дадаша решила из-за любви к легендарному фестивалю «Нашествие».

«Я решила участвовать в конкурсе, потому что это очень крутая возможность. Фестиваль «Нашествие» - это вообще легендарный фестиваль, у меня папа всегда хотел туда поехать. Я очень обрадовалась тому, что я прошла финал. Мне об этом написал мой друг, который тоже участвовал. Он, к сожалению, не прошёл, но он меня поздравил. Это было очень мило. Я очень обрадовалась, сразу написала маме, бабушке, всем сказала, что я теперь крутая», - рассказала она.