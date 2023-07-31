Самый молодой финалист «Молодых Ветров» An Sun мчит на гала-концерт

Выступление артистов состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих. Ранее организаторы конкурса анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».

Даниил подал заявку на конкурс буквально через несколько дней после своего дня рождения, когда ему стукнуло 18 лет. Он поблагодарил всех, кто отдал свой голос за его песню.

«Меня зовут Даниил Солнцев, и фамилия обязывает меня нести что-то доброе и теплое в этот мир. Я родился в Туле, но с детства живу в Москве. Мои песни – отражение мыслей современной молодежи, когда хочется всего, сразу и разного. Уверен, я самый молодой исполнитель среди финалистов «Молодых ветров». В последних числах марта мне исполнилось 18, а уже через несколько дней объявили старт конкурса. Никогда до этого я не участвовал в подобных проектах, поэтому было множество сомнений и тревог», - признался он.

Тем не менее, артист рад, что решился на этот шаг, и вдвойне рад, что жюри и зрители поддержали его песню.

«Увидев свою песню в списке полуфиналистов, я невероятно обрадовался. Огромное спасибо моим слушателям, друзьям, сокурсникам из двух прекрасных вузов, преподавателями, близким, что отдали свои голоса в поддержку «Rock Star». Теперь я точно знаю, что не надо стесняться! Делитесь самыми сокровенными мыслями и желаниями. И они обязательно сбудутся! Вместе мы точно можем добиваться любых целей», - поделился музыкант.



Даниил признался, что не верит в случайности. Все происходит так, как должно происходить, считает артист.