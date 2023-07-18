«Встретимся на тусовках!»: Лидер «Гудтаймс» дал крутой шанс финалистам «Молодых ветров»
Уровень игры и качество музыки молодых групп сильно выросло, сказал в эфире НСН Артем Шаров, пожелав финалистам конкурса играть свои песни, отбросив волнение.
Лидер группы «Гудтаймс», член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» Артем Шаров в интервью НСН признался, что был приятно удивлен уровнем команд, вышедших в финал.
Гала-концерт конкурса пройдет 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».
«Для меня было огромным удивлением, что такое количество команд играют музыку, придумывают что-то новое, не копируют других, это очень здорово. Второе, что меня поразило, это то, что уровень и качество игры серьезно выросли. Например, когда группа "Гудтаймс" начинала записывать и выпускать свои первые песни, это было непотребного вида. Поэтому все молодцы и всех финалистов поздравляю», - сказал Шаров.
Лидер «Гудтаймс» назвал конкурс «крутым шансом» для молодых музыкантов, допустив, что увидится с ними в будущем на концертах и фестивалях.
«Ребята, это очень крутой шанс и очень крутое время, поиграть сейчас на больших площадках с хорошим звуком и светом при большом количестве зрителей. Я уверен, что вы найдете своего зрителя и реализуете все свои мечты. Оставьте волнение в прошлом, выходите на сцену, играйте песни, которые вы сами придумывали, и получайте большое удовольствие. Всем желаю удачи, увидимся на фестивалях, на совместных концертах, просто на каких-нибудь тусовках и бэкстейджах. Всем рок!», - подчеркнул собеседник НСН.
Еще один член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис ранее пожелал финалистам обрести «армию поклонниц».
В гала-концерте конкурса примут участие 50 финалистов, по его итогам профессиональное жюри выберет пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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