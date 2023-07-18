«Встретимся на тусовках!»: Лидер «Гудтаймс» дал крутой шанс финалистам «Молодых ветров»

Еще один член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», участник групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгений Маргулис ранее пожелал финалистам обрести «армию поклонниц».

В гала-концерте конкурса примут участие 50 финалистов, по его итогам профессиональное жюри выберет пятерых победителей. Молодые музыканты отправятся вместе со звездными наставниками в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, запишут свои композиции в одной из лучших звукозаписывающих студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, а также получат шанс попасть в эфир «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

