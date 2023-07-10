«Все только начинается!»: Маргулис пожелал финалистам «Молодых Ветров» армию поклонниц

Нужно, чтобы сам выход в финал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» был знаком качества, заявил НСН Евгений Маргулис.

Член жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», заслуженный артист России, участник групп «Машина времени» и «Воскресение», телеведущий Евгений Маргулис в интервью НСН пожелал финалистам музыкального соревнования обрести армию поклонниц, а поклонники найдутся сами.

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Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Финалистам хочу пожелать вменяемых песен и, конечно же, армию поклонниц. Поклонники сами найдутся», - заверил музыкант.

Он также посоветовал молодым артистам не останавливаться на конкурсе, а продолжать творить и по его окончании.

«Мне хочется, чтобы исполнители, которые попали в финал, реально получили то, чего они заслуживают! Нужно, чтобы сам выход в финал был знаком качества. Еще, конечно, хочется продолжения творчества молодых музыкантов. Не нужно, чтобы на "Молодых Ветрах" все закончилось. Играйте в свое и наше удовольствие! Удачи всем вам!» - заключил Маргулис.

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Из 50 финалистов жюри выберут пять победителей, которые запишут свои композиции в одной из лучших студий Москвы для выпуска виниловой пластинки, после чего вместе со своими «звездными» наставниками молодые музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России и получат шанс зазвучать в эфире «НАШЕго Радио».

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыКонкурсМолодые ветраЕвгений Маргулис

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