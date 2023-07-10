«Все только начинается!»: Маргулис пожелал финалистам «Молодых Ветров» армию поклонниц

Финальный гала-концерт конкурса состоится 5 августа на площадке столичного клуба «Урбан» в пространстве Дизайн-завода «Флакон».

«Финалистам хочу пожелать вменяемых песен и, конечно же, армию поклонниц. Поклонники сами найдутся», - заверил музыкант.

Он также посоветовал молодым артистам не останавливаться на конкурсе, а продолжать творить и по его окончании.

«Мне хочется, чтобы исполнители, которые попали в финал, реально получили то, чего они заслуживают! Нужно, чтобы сам выход в финал был знаком качества. Еще, конечно, хочется продолжения творчества молодых музыкантов. Не нужно, чтобы на "Молодых Ветрах" все закончилось. Играйте в свое и наше удовольствие! Удачи всем вам!» - заключил Маргулис.